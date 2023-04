Guarda-redes de 19 anos renova contrato com o Benfica

Ricardo Ribeiro renovou o contrato com o Benfica, clube que representa há sete épocas. "É um sonho que estou a viver, estou muito feliz. Um dos meus objetivos é jogar na equipa A", referiu o guarda-redes, de 19 anos, ao site do clube da Luz.Ricardo Ribeiro começou no GC Alcobaça e antes de vestir a camisola do Benfica (2016/17) ainda jogou na EAS Marinha Grande.O guarda-redes começou a época como elemento do plantel Sub-23 e está atualmente integrado na equipa B.