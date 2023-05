Guarda-redes Djordje Petrovic apontado à Luz e com concorrentes de peso

Djordje Petrovic estará a ser seguido pelo Benfica. É isso que adianta o portal sérvio 'Nogomania', citando meios de comunicação norte-americanos. O guardião, de 23 anos, atua nos New England Revolution e já chegou a internacional pela seleção principal do seu país, a Sérvia.Esta temporada, Petrovic, de 1,94 metros, conta 13 jogos oficiais e 14 golos sofridos, conseguindo cinco 'cleen sheets'. A mesma fonte garante que não é apenas o clube da Luz que mostrou interesse no jogador. Os ingleses do Liverpool e Manchester United também estão atentos a Petrovic.O ainda jovem guarda-redes mudou-se para os Estados Unidos para jogar a Major League Soccer em 2022, chegando ali proveniente do Cukaricki, da terra-natal.