Guarda-redes Jay Gorter revela: «Benfica fez uma oferta por mim e o Ajax não ficou satisfeito»

Jay Gorter é habitualmente o terceiro guarda-redes do plantel do Ajax e assumiu que poderia ter mudado de ares em janeiro último... para o Benfica. O guardião holandês, de 21 anos, confirmou que recebeu uma proposta por parte das águias."Posso nomear um clube [dos que têm mostrado interesse]: o nosso adversário na Liga dos Campeões. Esse guarda-redes [Odyisseas Vlachodimos] provavelmente vai sair no próximo verão. É um bom guarda-redes. O Benfica queria-me muito mas o Ajax não quis. O Benfica fez uma oferta por mim, mas o Ajax não ficou satisfeito", explicou ao podcast 'Tiki-Taka United'.Gorter está atualmente lesionado, tal como o titular Remko Pasveer, o que deverá resultar no regresso à titularidade de Onana, com o jogo da 2ª mão dos 'oitavos' da Champions agendado para a semana, em Amesterdão. O jovem guardião deu conta que ainda quer crescer no atual clube."O Benfica não é um clube pequeno, mas sei porque fui para o Ajax e esse objetivos ainda não foram alcançados. Felizmente, o Ajax olhou para as coisas da mesma forma", acrescentou.Com a baliza fechada do Ajax, Jay Gorter explicou que pensou sobre o assunto até porque só tem um jogo oficial pela primeira equipa em 2011/22."Não tinha permissão para sair por cedência, o Ajax não queria isso. Claro que às vezes tu pensas profundamente: os minutos no campeonato podem ser úteis. Mas aí também percebes imediatamente que estás a treinar ao mais alto nível e para um guarda-redes nesta idade talvez isso tenha mais peso do jogar num clube em que valia pode ser um pouco inferior", refletiu o guardião que trocou o Go Ahead Eagles pelo Ajax no último verão.