Guardião Özer descartado pelo Benfica

O Benfica desmentiu ontem que tenha assinado contrato com o guarda-redes Berke Özer. A imprensa turca insiste no interesse dos encarnados no futebolista do Fenerbahçe, de 21 anos e ontem o canal televisivo Spor Canli adiantou que já estava comprometido com o Benfica.Özer está em final de contrato com o emblema de Istambul.