Guedes quis continuar em campo em Alvalade

Quando caminham todos p mesmo lado é mais fácil, Respect máximo Goncalo https://t.co/zFgz0KbpTk — Afonso Maria de Jesus (@AfonsoMariadeJ1) May 24, 2023

Como foi possível verificar através das imagens televisivas, Gonçalo Guedes mostrou-se determinado a ficar em campo depois de se ter lesionado aos 76 minutos do dérbi, num lance com Paulinho.O médico Diogo Gomes ainda questionou o avançado sobre a capacidade para permanecer e o jogador respondeu afirmativamente ao levantar o polegar, com o elemento do staff a mostrar-se cético. Guedes acabaria por sofrer a falta que originou o livre para o 2-2 e correu, aparentemente sem limitações, para festejar com os colegas.