Gustavo Santos assina contrato aos 14 anos: «Motivo de orgulho e muita felicidade»

O Benfica anunciou esta segunda-feira a assinatura de contrato com Gustavo Santos, jovem guarda-redes que está na terceira temporada a equipa de encarnado."Assinar pelo Benfica é motivo de orgulho e muita felicidade por representar este grande clube", frisou à BTV o guardião português de apenas 14 anos cujo "jogador favorito da equipa principal é Vlachodimos", o titular da posição"Daqui por 10 anos quero estar a jogar pelo Benfica em pleno Estádio da Luz", objetivou Gustavo Santos.Em 2020, o jovem atleta chegou ao Seixal proveniente do Club Internacional de Foot-bal (CIF). Atualmente, está inserido no escalão de iniciados.