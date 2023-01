«Há que contratá-lo já!»: espanhóis impressionados com Enzo Fernández

'AS' destaca atuação do médio argentino

O jornal espanhol 'AS' dá este domingo destaque à vitória do Benfica sobre o Santa Clara , em especial por conta da atuação de Enzo Fernández, autor de duas assistências no triunfo encarnado por 3-0. "Há que contratá-lo já! Bis de assistências do médio pelo qual toda a Europa luta", titula o jornal espanhol, que recorda no seu artigo o facto de Chelsea e Real Madrid já terem demonstrado interesse no jogador do Benfica.