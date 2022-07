Hélder Cristóvão e os centrais do Benfica: «Aposta será em Otamendi e João Victor»

Hélder Cristóvão referiu, em declarações ao programa 'Bola Branca' da Rádio Renascença, que o Benfica tem de partir com uma "ambição desmedida" para o encontro com o Midtjylland da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões."O Benfica tem de se assumir como grande favorito, só assim vai conseguir preparar esses dois jogos. Tem de partir com ambição desmedida perante um adversário muito inferior relativamente ao ano passado".O antigo central considerou ainda que as águias precisam de mais um médio e um extremo, e abordou as situações de Morato e Vlachodimos."Parece-me que quem vai deixar o plantel será o Morato. A mensagem é clara: a aposta será em Otamendi e João Victor, e quando Lucas Veríssimo estiver preparado será certamente nele também. [Guarda-redes?] Todos os treinadores que chegam ao Benfica já tinham demonstrado interesse em [outros] guarda-redes, o que não invalida a categoria de Vlachodimos. Mas para o modelo que se quer é preciso um que não seja tão de baliza mas sim um primeiro construtor", rematou.Recorde-se que o Benfica defronta o Midtjylland - que eliminou o AEK Larnaca - na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com a 1.ª mão a ser disputada no dia 2 de agosto, pelas 20h.