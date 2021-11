Helton apoia luta contra violência sobre as mulheres

Helton Leite não deixou passar em branco o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que ontem se assinalou. Nas redes sociais, o guarda-redes dos encarnados, de 31 anos, vincou a importância desta luta e o respeito que todas as mulheres merecem.

"Com um assunto tão sério e grave, manifesto-me em apoio à causa e em revolta contra a violência. Todas as mulheres merecem ser protegidas e defendidas. Juntamente com a Mila Xambre [esposa do guarda-redes], ansiamos, em família, por um mundo em que nenhuma mulher passe por isso", começou por vincar o futebolista, no Instagram.

Helton ainda expressou outro desejo, esperando que possa vir a cumprir-se no futuro: "Que o respeito e o amor sejam a base das nossas famílias."