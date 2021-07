Helton Leite: «Espero ficar no Benfica muito tempo»

Helton Leite chegou ao Benfica em 2020 proveniente do Boavista e acabou como titular da baliza na temporada transata. O guardião brasileiro, de 30 anos, tem contrato até junho de 2025 e garantiu que é na Luz que pretende permanecer.





"O Benfica é gigante, tudo no clube é gigante. É um clube muito especial, que marca. É um orgulho grande fazer parte deste clube. Espero ficar no Benfica muito tempo, ser feliz e dar alegrias a todos os adeptos do clube. Era um sonho meu estar num clube grande e hoje estou a viver esse sonho, e tenho cada vez mais vontade de melhorar, crescer e estar preparado para os desafios que vão surgir", garantiu no podcast 'Atletas pelo mundo' o futebolista que cumpre isolamento profilático no Benfica Campus, neste momento.O guarda-redes, de 1,96 metros, que tem Van der Saar como referência, explicou que a mudança para Portugal, em 2018, foi "um desafio". "Foi difícil encontrar apartamento no Porto, tive de ficar algum tempo numhotel e estava sempre à procura de casa lá no Porto. Também para abrir uma conta num banco foi difícil. Foi tudo uma aventura, mas tudo se resolveu, também porque em Portugal tudo se facilita devido à facilidade do idioma. Aconselho os brasileiros que emigrarem para a Europa a tentarem fazer tudo com calma, planear bem, para que dê tudo certo. Portugal é um país muito bom e agradável para viver. Já conhecia algum do vocabulário e palavras do futebol português porque o meu pai jogou no V. Guimarães. Em Portugal também já tive de superar uma lesão grave, uma pandemia, adaptar-me ao Porto, primeiro, e a Lisboa, depois. Mas isto, além de ter contactos com colegas de todo o mundo, tem-me feito crescer e evoluir muito aqui", evidenciou Helton Leite.O número escolhido para atuar pelas águias também tem uma explicação. "Quando cheguei ao Benfica, o número que eu queria já estava utilizado. O 77 é um número especial, porque além da importância religiosa e na bíblia, o meu avô faleceu em 2007 com 77 anos. É a minha homenagem a ele", explicou.