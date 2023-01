Helton Leite no Antalyaspor: já só falta a oficialização do acordo

Helton Leite já é jogador do Antalyaspor, como demonstra a imagem que partilhamos acima, ainda que não haja oficialização por parte do 15.º classificado do clube turco.O guarda-redes viajou ontem para a Turquia, acompanhado pelos seus representantes, António Araújo e João Araújo. Helton, de 32 anos, chegou a Antália já de madrugada e hoje fez exames médicos antes de assinar contrato.O brasileiro deixa o Benfica, em definitivo, após duas temporadas e meias, ainda que os encarnados mantenham parte do passe. Samuel Soares passa a número dois de Vlachodimos e André Gomes sobe ao plantel principal. Já esta manhã, Roger Schmidt disse confiar nos jovens formados no Seixal.