Helton Leite já está a caminho da Turquia. O guarda-redes brasileiro partiu esta tarde, sendo esperado à noite pelos responsáveis do Antalyaspor, clube ao qual vai assinar.A transferência do brasileiro, de 32 anos, do Benfica para o 15.º classificado do campeonato turco já estava praticamente alinhavada, comoadiantou em primeira mão, tendo os últimos detalhes ficado acertado nas últimas horas.Em duas épocas e meia, Helton realizou 34 jogos de águia ao peito.O Antalyaspor está posicionado no lugar acima da zona de despromoção da liga e foi esta semana afastado da Taça da Turquia pelo Kayserispor.Hugo Souza, guarda-redes de 23 anos do Flamengo, era o desejado para concorrer com Odysseas Vlachodimos, mas o Benfica desistiu de o contratar, optando por apostar nos jovens Samuel Soares e André Gomes.