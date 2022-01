Helton Leite deverá continuar no Benfica, apesar do interesse de última hora do Lorient. Tal comodeu conta na edição desta segunda-feira, o emblema francês pretendia garantir o guarda-redes , mas é difícil que o negócio se venha a concretizar.Segundo foi possível apurar, o Helton Leite esteve esta manhã a treinar com a equipa, na preparação do encontro com o Gil Vicente, agendado para quarta-feira, não havendo qualquer sinal que a transferência esteja a ser trabalhada. Assim sendo, o habitual suplente de Vlachodimos deverá continuar de águia ao peito, mesmo que saiba que, à partida, deverá ter poucas oportunidades até ao final da época. Só se existir um volte-face de última hora, é que pode levar Helton a rumar para o estrangeiro.