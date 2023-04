Helveg: «Via mais Maldini como presidente do que Rui Costa»

Rui Costa e Maldini coincidiram no AC Milan entre 2001 e 2006, antes da saída o médio português para o Benfica, onde acabou a carreira. Um terceiro elemento, Thomas Helveg, também fez parte de grandes plantéis dos rossoneri e jogou com os dois grandes jogadores citados nas temporadas 2001/02 e 2002/03.Convidado a abordar a vida após o português e italiano pendurarem as chuteiras, o antigo lateral considerou que veria mais o mítico capitão milanês na posição de presidente, algo que só aconteceu com Rui Costa, no Benfica. Maldini é hoje diretor-técnico da formação do Giuseppe Meazza."Não estou nem um pouco surpreendido, era apenas uma questão de tempo para ver o Paolo em tal papel. Era esperado conhecendo as suas qualidades. Em vez disso, fiquei surpreendido ao ver Rui Costa, outro ex-companheiro meu no AC Milan, embarcar na carreira de dirigente. É agora presidente do Benfica, próximo adversário Inter Milão na Liga dos Campeões. Nesse papel via mais Maldini do que Rui Costa. É um homem inteligente, o Rui tem o futebol no sangue. No seu Benfica também está Bah, lateral da Dinamarca. Ele tem uma ótima estrutura física, nos últimos anos tem sido tão bem falado que se tornou escolha regular da seleção", explicou o ex-futebolista dinamarquês em declarações ao portal 'Tuttomercato'.