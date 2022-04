Henrique Araújo: «Acredito que na próxima época também terei oportunidades»

Henrique Araújo garantiu que tem trabalhado para ter um lugar no plantel principal do Benfica. O avançado será um dos campeões da Youth League a ter espaço na equipa de Roger Schmidt, tal comonoticiou, e, questionado sobre essa possibilidade, mostrou-se convicto que pode ter oportunidades."Estar preparado ou não estar não sou eu que tenho de definir. O trabalho que tenho feito tem sido nesse sentido para quando as oportunidades surgirem estar o melhor preparado possível. Foi o que fiz nas oportunidades que tive. Acredito que na próxima época também terei oportunidades. É este o projeto do clube. Formar jogadores e lança-los na equipa principal", referiu, à BTV.Sem pressas, o atacante acredita que é melhor chegar "preparado" aos seniores. "Houve jogadores que demoraram mais tempo e chegaram completamente preparados, dando uma boa resposta. Outros chegaram mais cedo e não conseguiram. O clube tem de saber gerir isso. São muitos jogadores, temos muita qualidade na formação", frisou.O jogador, de 20 anos, até já jogou na equipa principal esta época e viu-se mais apto nas últimas chances. "Quando o Nélson Veríssimo chamou-me nesta fase porque faltaram jogadores, senti-me bem mais preparado. E quando as oportunidades surgem, é mais fácil adaptarmo-nos", disse, com realce para os dois anos que passou na Liga Sabseg. "Foram muito importantes para me evoluir e desenvolver."Com a ascensão ao plantel principal, Henrique Araújo pode reeditar uma dupla com Gonçalo Ramos, que já deu frutos nos juniores e na equipa B. "Por termos características diferentes, complementamo-nos muito bem. Joguei várias vezes com o Gonçalo na equipa B, nos juniores e nas seleções. Nas vezes em que joguei com ele foi muito natural. Ele é muito inteligente, aproveita bem os espaços que o 9 abre. Pode acontecer, vamos ver", expressou.