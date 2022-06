Henrique Araújo ambicioso: «Faço tudo para ser sempre o melhor»

Henrique Araújo assume ser uma pessoa ambiciosa e que, por isso, tem objetivos delineados para o futuro. Não os quis revelar, mas quando foi convidado a mostrar um pouco do lado mais pessoal, vincou que gosta de estar sempre no topo e a melhorar."Sou uma pessoa amigável, tranquila, que tenta dar-se bem com toda a gente. E faço tudo para ser sempre o melhor. Sempre olhei para o futebol com um objetivo que era ser jogador profissional. Isso foi fundamental para mim. Isso aliado ao facto de ter alguns momentos de insucesso, o que sempre me ajudou a querer sempre mais. Foi fundamental para chegar até aqui.", vincou o avançado das águias, em declarações ao canal 11, onde abordou o percurso enquanto jogador: "Desde pequeno, que gosto muito de jogar futebol. A minha mãe dava-me carrinhos, mas eu só queria era jogar à bola. Sou de uma família que sempre praticava desporto, foi natural inscrever-me no futebol. O meu avô também foi jogador num bom nível, além de ter primos que também jogavam. Gostei muito da minha infância na ilha, num sítio seguro, onde conheces muitas pessoas. Sempre tive liberdade e isso foi bom para mim até para me adaptar melhor em Lisboa".O jovem, de 20 anos, explicou depois como se deu a entrada no primeiro clube, o Andorinha. "A minha família sempre foi do Marítimo e o objetivo era começar lá, mas como íamos de férias mais tarde, quando voltei, em setembro, as inscrições para os escolinhas já estavam fechadas. O Nacional não era opção, pelo que o meu pai me disse para irmos ao Andorinha. Acabei por ficar lá quatro anos. Os meus primos já jogavam no Marítimo e acabou por ser uma transição normal passar para o Marítimo. Foi algo natural. Sete anos depois surgiu a oportunidade de ir para o Benfica", relatou o jovem que se encontra ao serviço da seleção Sub-21.Sobre as palavras de António Oliveira, técnico que o orientou na última época da equipa B do Benfica e que aponta Henrique Araújo como futuro ponta-de-lança da Seleção Nacional, o jogador vê esse elogio com orgulho: "Fico satisfeito por ver que o António Oliveira, com quem gostei de trabalhar, tem essa opinião. Significa que passei boa imagem. Acho que é isso que tento sempre fazer, mostrar que sou bom profissional, procuro sobressair. O nossos valor enquanto jogador tem de sobressair. É o que tenho de fazer. É o que faço aqui, mostrar que estamos aqui a 100 por cento, com objetivos individuais, mas também coletivos".