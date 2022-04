Henrique Araújo assume: «Todos aqui dentro temos o sonho de ganhar a Champions»

Henrique Araújo já venceu a UEFA Youth League pelo Benfica. Agora, pensa ainda mais alto. Questionado sobre a possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões pelo clube da Luz, o avançado foi cauteloso mas expressou que é um sonho possível."Já me imaginei vencer, se possível, pelo Benfica. Tanto eu como todos aqui dentro temos esse sonho de voltar a ganhar essa Champions. Acredito! Não é fácil, todos sabemos o contexto atual. O dinheiro faz a diferença no futebol moderno. Mas este ano há o exemplo do Villarreal. O Ajax e o Monaco também estiveram nas 'meias'", referiu, à BTV.O avançado falou ainda da conquista da Youth League, vista como uma rampa. "Os jogadores estão muito satisfeitos. É um trofeu de formação. Para o futebol profissional, temos de continuar o trabalho que tem sido a ser desenvolvido. É so ver os jogadores que estiveram nas finais da Youth League e ver onde estão. Há uns que conseguem ter uma carreira muito boa. Outros não. É um bom ponto de partida, mas só isso", disse.Herói na final com um hat trick, Henrique Araújo destacou-se pelo seu segundo golo em que ultrapassou o guarda-redes do Salzburgo. "Senti que o guarda-redes ia sair e fingi que ia rematar. Puxei a bola, tirei-a da frente e marquei. Foi uma excelente jogada do Diego Moreira, que esperou pelo momento certo para colocar a bola", sublinhou, feliz pela conquista. "Aos poucos vou descendo à Terra. Vou percebendo o que aconteceu, a grandiosidade que fizemos. A medalha é muito mais bonita do que a anterior", apontou em alusão à final perdida, há dois anos.Por fim, Henrique Araújo ouviu uma comparação com Cristiano Ronaldo pelo percurso na Madeira e no Andorinha antes de se mudar para um grande de Lisboa. "Tento não me comparar de qualquer maneira ao Cristiano. É um jogador que aparece de 100 em 100 anos. Nunca me poderei meter a esse nível. É tão bom que não me comparo nunca", concluiu.