Henrique Araújo: «É um sonho marcar no Estádio da Luz»

Henrique Araújo não vai esquecer-se do dia de hoje. O avançado, de 20 anos, estreou-se a marcar - apenas um minuto depois de entrar - pela equipa principal do Benfica, embora o seu golo não tenha sido suficiente para ir além do empate caseiro com o Vizela (1-1)."Individualmente, estou muito feliz por este momento. É um sonho marcar no Estádio da Luz, agora é continuar a trabalhar", vincou à BTV, acrescentando ainda que "a equipa deu tudo para ganhar e que o apoio do público foi fantástico."