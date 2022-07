Henrique Araújo: «Embora seja amigável, é a Eusébio Cup»

Autor do golo que valeu a vitória sobre o Newcastle e a conquista da Eusébio Cup, o jovem Henrique Araújo assumiu-se feliz pelo registo individual, mas optou por focar no sucesso coletivo."É sempre bom, é bom para o jogador marcar golos. Como avançado, gosto de marcar golos. O mais importante foi ganharmos este jogo, na nossa casa, com o estádio quase cheio, muitos benfiquistas a assistir. Foi bom para nós, para terminar agora a pré-época", comentou, à BTV."Embora seja amigável, é a Eusébio Cup. Sabemos importância para o clube, pela figura que Eusébio foi e é. Era importante ganhar, importante ganhar rotinas enquanto equipa. Ganhar é sempre muito importante, foi bom para terminar esta pré-época. É fundamental ter o estádio cheio, entramos logo a ganhar. Levar as pessoas atrás da equipa com vitórias", acrescentou.