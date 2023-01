Henrique Araújo faz exames médicos em Lisboa antes de viajar

Henrique Araújo faz exames médicos esta sexta-feira, em Lisboa, antes de seguir viagem ao final da tarde para Inglaterra. O avançado, que completou 21 anos esta quinta-feira, vai jogar no Watford (atual 3.º classificado do segundo escalão inglês) por empréstimo do Benfica.Sem espaço nas opções de Roger Schmidt, sobretudo após a contratação de Casper Tengstedt, foi decidido que o melhor seria o jogador poder sair para atuar com maior regularidade. E a expectativa é que isso aconteça no Watford. Tal como o nosso jornal tinha dado conta, o clube da Luz pretendia incluir uma cláusula que obrigaria Henrique Araújo a ser utilizado 45 minutos em, pelo menos, 75 por cento dos jogos do Watford. E, caso isso não se verificasse, os ingleses pagariam um milhão de euros ao Benfica. Uma cláusula a que os responsáveis do Watford torceram o nariz e que a SAD benfiquista deixou cair, pois não pretendia atrasar a mudança do jogador para Inglaterra.