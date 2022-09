Henrique Araújo: «Fico muito satisfeito por esta demonstração que o clube faz do meu valor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Henrique Araújo renovou esta segunda-feira por mais cinco temporadas com o Benfica (até 2027) e não escondeu a satisfação pelo novo vínculo assinado pelos encarnados. "Fico muito satisfeito por esta demonstração que o clube faz do meu valor. Claro que há sempre responsabilidades, já havia antes e continua a haver. Agora tenho de continuar a fazer o meu trabalho como tenho feito sempre até aqui, tenho de continuar a aproveitar as oportunidades e ajudar o clube a ganhar títulos", começou por dizer o jovem ponta de lança, em declarações à BTV.

Objetivos a nível individual e balanço

"Quero jogar o máximo possível, tal como sucede com todos os jogadores. Quanto aos títulos, quero ganhar o de Campeão Nacional, é sempre aquele que é o nosso principal objetivo. Até agora as coisas têm corrido sempre bem porque temos ganho todos os jogos desde o início, mas temos de continuar focados. O jogo de amanhã [contra o Vizela] é já uma oportunidade para isso mesmo e temos de continuar a fazer o que temos feito até aqui", terminou.