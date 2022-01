Henrique Araújo foi novidade no treino do Benfica na véspera da final four da Allianz Cup

Henrique Araújo foi a principal novidade no treino do Benfica na véspera do embate com o Boavista, agendado para as 19h45 desta terça-feira, para a final four da Allianz Cup. O jovem avançado da equipa B das águias foi chamado à equipa principal por Nélson Veríssimo,para o duelo desta terça-feira.Destaque ainda para as ausências de Otamendi e Darwin, jogadores que foram chamados às seleções da Argentina e Uruguai, respetivamente, para os embates da qualificação sul-americana para o Mundial'2022, e ainda para Gedson Fernandes,, onde deverá assinar com o Galatasaray.Weigl, Rafa, Vertonghen e Taarabt foram os quatro jogadores selecionados para a realização dos habituais testes antidoping exigidos pela UEFA e, por esse motivo, se juntaram mais tarde à sessão desta segunda-feira, que contou com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.