E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Henrique Araújo, jovem que tem sido presença nos jogos da equipa B, viajou com as águias para França, onde o Benfica defronta amanhã o PSG. Esta é a principal novidade de uma lista de 24 jogadores que Schmidt chamou para o duelo a contar para a quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.: Vlachodimos, Helton e Samuel SoaresBah, Gilberto, António Silva, Otamendi, João Victor, Brooks, Grimaldo e Ristic;Florentino, Aursnes, Enzo, João Mário, Chiquinho, Gil Dias;Diogo Gonçalves, Rafa, Draxler, Gonçalo Ramos, Musa, Rodrigo Pinho e Henrique Araújo.