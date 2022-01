Henrique Sá assina contrato profissional com o Benfica: «É um dia muito marcante»

Henrique Sá, defesa-central de 16 anos, assinou contrato profissional com Benfica. O jovem comecou no SL Cartaxo e está no clube da Luz desde a temporada 2013/14. É um dos capitães dos Juvenis A, somando esta época 14 jogos e um golo no campeonato nacional de Sub-17."Desde que ingressei nesta casa o meu objetivo sempre foi ser jogador profissional do Benfica, garantir grandes coisas com esta camisola, jogar na Liga dos Campeões, conquistar tudo o que há para conquistar e dar muitas alegrias aos adeptos. É um dia muito marcante, ver cumprido um dos meus sonhos quando ingressei nesta casa, é o somatório de muito sacrifício e horas de trabalho. É a prova de que quem trabalha sempre alcança e o concretizar de um sonho", disse à BTV.O defesa-central soma seis internacionalizações e um golo pelas seleções jovens de Portugal (três pelos Sub-15 e outras três ao serviço dos Sub-16, em que apontou um golo).