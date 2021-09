Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

'Heróis' do Benfica no arranque de 1982/83 analisam equipa de Jesus: dos elogios ao plantel à escassez de oportunidades Antigos defesa e médio encarnados destacam afinação do sistema de três centrais e qualidade dos jogadores





• Foto: Luís Manuel Neves