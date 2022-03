Hipóteses do Man. United contratar Darwin dependem da qualificação para a Champions

Darwin Núñez prepara-se para ser um dos principais agitadores do próximo mercado de verão. O avançado uruguaio do Benfica tem vários 'tubarões' à perna, em especial na Premier League.O jornal 'The Telegraph' avançou esta quarta-feira que o Manchester United continua a ser uma das opções mais credíveis para ficar com os créditos do dianteiro que está blindado por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Contudo, para que possa chegar uma proposta oficial cativadora aos encarnados, os red devils terão de marcar presença na Liga dos Campeões da próxima temporada, algo que não é um dado adquirido por esta altura.A equipa onde figuram os portugueses Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo está, atualmente, está no sexto posto, com 50 pontos, e na Premier League só os quatro primeiros entram na liga milionária. O Arsenal é, por agora, o quarto classificado, com 54 pontos e menos um encontro realizado pelo que a formação de Rangnick.Para a mesma fonte, os espanhóis do Atlético Madrid são os mais bem posicionados a conseguirem ficar com o internacional uruguaio. Em Inglaterra, pelo menos Arsenal, West Ham e Newcastle já mostraram interesse no jovem, de 22 anos, que leva 26 golos em 33 partidas oficiais em 2021/22 pelo Benfica.