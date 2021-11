Histórico do Celtic pede aquisição em definitivo de Jota antes que apareça o Bayern Munique

Jota continua a fazer as delícias dos adeptos do Celtic e o tema prende-se com a necessidade do emblema escocês avançar ou não para a aquisição em definitivo do jogador formado no Benfica. Um histórico do clube católico, John Hartson, campeão por três vezes em cinco temporadas em Glasgow, pede à direção para que não perca tempo a pagar os 7,5 milhões de euros da cláusula de compra de Jota."Têm uma opção para o garantir de forma permanente mas o Jota e o seu agente decidirão se será ou não o Celtic. Não queremos que o Jota tenha 20 golos em fevereiro e apareça o Bayern Munique e diga ao empresário dele: 'Damos-te 10 milhões se nos garantires o jogador'. É algo que pode acontecer. É isto que estou a dizer: fechem o negócio. O Bayern Munique ou o Paris Saint-Germain pode aparecer e dizer: 'Queremos este miúdo, que tem 22 anos, que está a brilhar no Celtic e é explosivo'", explicou o antigo avançado em declarações ao 'The Scottish Sun'.Hartson pede cuidado aos responsáveis do Celtic, clube que segue no segundo posto do campeonato escocês a quatro pontos do líder Rangers. "Sabe-se como são os empresários neste momento, são eles que gerem o futebol. Falam com os clubes, falam com os presidentes. Todos os treinadores têm o seu agente e é desta forma que eles conseguem os negócios. Recomendo que o Celtic o fizesse o mais rápido possível porque ele é um jogador muito especial", assumiu o ex-futebolista, de 46 anos.O impacto de Jota no Celtic explica-se com números. Em 14 encontros oficiais pelos hoops, o extremo português internacional pelos sub-21 soma seis golos e seis assistências nesta que é a primeira temporada cumprida fora do clube da Luz, onde jogou desde os oito anos de idade.Jota tem contrato válido com o Benfica até junho de 2024 firmado em 2020.