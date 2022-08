Holandeses avançam que Vlachodimos já acertou contrato com o Ajax até 2026

Odysseas Vlachodimos poderá estar mais perto da porta da saída da Luz. De acordo com o jornal holandês 'De Telegraaf', o guarda-redes internacional grego já acertou os termos do contrato com os holandeses do Ajax até junho de 2026, faltando apenas o acordo entre o campeão holandês e o Benfica quanto aos valores da transferência.A mesma fonte garante que o Ajax está disposto a pagar 9 milhões de euros, mais objetivos (valores ainda desconhecidos), enquanto que as águias querem receber 10M€, além de bónus associados à possível transferência.