Holandeses dizem que Aursnes está quase fechado

O portal '1908.NL', especializado em assuntos relacionados com a atualidade do Feyenoord, adianta que o clube holandês e o Benfica estão já no processo de finalização do acordo de transferência de Fredrik Aursnes para o emblema da Luz. De acordo com o portal holandês, o negócio pelo médio norueguês, de 26 anos, ficará fechado em questão de dias ou, na melhor das hipóteses, nas próximas horas.Segundo a mesma publicação, o médio deverá mesmo disputar o seu último encontro com a camisola do Feyenoord este fim de semana, na visita ao reduto do RKC Waalwijk.Ao que tudo indica, o Benfica deverá satisfazer os pedidos do emblema de Roterdão, pagando pelo médio nórdico os 15 milhões de euros que estes exigiram de princípio.