Ten Hag abordou o tema e os holandeses fizeram as contas. O treinador do Ajax garantiu que na segunda mão dos oitavos-de-final da Champions, em Amesterdão, o "Benfica teve de correr atrás [do Ajax] e não conseguia atacar".Ora, os media holandeses consultaram os dados da UEFA e chegaram à conclusão que o jogo na Johan Cruyff Arena teve 98 minutos, com oito de acréscimo dados pelo árbitro. Desse total, apenas 54 minutos e 39 segundos corresponderam a tempo útil de jogo.O Benfica teve a bola na sua posse quase metade do tempo em relação ao adversário: 18 minutos e 32 segundos. O Ajax dispôs do esférico em seu poder durante 36 minutos e 7 segundos.No fim, os golos é que contam e o Benfica apurou-se com 3-2 no agregado, face ao tento solitário de Darwin em Amesterdão.