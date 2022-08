E ao minuto 10, o Estádio da Luz 'parou' para homenagear Chalana

"Príncipe 10": a homenagem de Bruno Lage a Chalana que não deixou ninguém indiferente



7 de fevereiro de 2019. Antes do apito inicial uma petição corria nas redes sociais para que fosse feita uma homenagem a Fernando Chalana à passagem do minuto 10 do encontro com o Sporting . E assim foi. A claque No Name Boys deu o mote e entoou um ‘Allez Chalana allez’ repercutido depois por todo o Estádio da Luz durante alguns segundos. Na conferência de imprensa pós-jogo, Bruno Lage dedicou a vitória também a Chalana Recorde-se que a lenda do Benfica que envergou a camisola da águia durante 12 temporadas e neste dia já atravessava um momento de saúde complicado. O antigo internacional português que brilhou intensamente no Campeonato da Europa de 1984 cumpriu funções de adjunto na formação do Benfica até 2017/18 e completa o 60º aniversário no domingo. Morreu esta quarta-feira aos 63 anos.