Homenagem, título de iniciados e visita ao hospital: Bruno Lage lembra histórias com Jaime Graça

Numa reportagem da BTV, Bruno Lage lembrou as melhores histórias com Jaime Graça, aquele que considera ser o seu mentor no futebol. O treinador recordou a mítica homenagem que fez ao antigo jogador em pleno relvado da Luz, mas abriu o livro sobre a relação pessoal entre ambos. Descreveu, por exemplo, uma visita ao hospital e o único dia em que viu o malogrado Jaime Graça a chorar, além de ter lembrado o acordo que fez com a mulher para dar o nome de Jaime ao primeiro filho. Primeiro, lembrou o dia em que o conheceu."Foi por volta de 1998. Ainda era estudante, tínhamos de fazer um projeto e o meu era a inauguração de uma escola de futebol. Estava a ouvir uma das rádios locais de Setúbal quando ficámos a saber da ideia de o Quinito criar uma escola. Falei com o meu pai e disse que já tinha o projeto feito. O meu pai falou com o Quinito e surgiu oportunidade de falar com ele. Quando o encontro, o Quinito estava acompanhado do míster Jaime. Nasce uma relação profissional, que culmina no Benfica", começa por dizer, enfatizando as capacidades de líder de Jaime Graça. "Fala-se da liderança e as pessoas acham que liderar é andar ao grito com quer que seja. Ele liderava pela sua competência, pelo exemplo. Aprendi muito com isso. Foram 12 anos de convívio diário com um homem fantástico", salientou.A primeira e única vez que Bruno Lage viu Jaime Graça chorar foi quando o atual técnico do Wolverhampton conduziu os iniciados do Benfica ao título. "Foi o meu primeiro título. O Benfica já não o vencia há 30 anos. Foi o início de tudo. As emoções vieram ao de cima. Foi a única vez que o vi chorar. Foi um trabalho fantástico que fizemos no início do ano. Ele escondia sempre muito bem as emoções, mas naquele dia não conseguiu aguentar", frisou. Nem mesmo quando esteve internado na sequência de uma operação ao cérebro Jaime Graça perdia o sentido de humor. "Entro no quarto de hospital e ele só pergunta: "O que estás aqui a fazer?". E ainda brincou. "Se conseguisse dar os sete pontos que tenho na cabeça ao Benfica já éramos campeões", citou.O dia mais mítico a envolver Bruno Lage e Jaime Graça aconteceu quando o Benfica foi campeão nacional em 2018/19. O então treinador das águias exibiu uma camisola com o '37', alusivo ao número de campeonatos nacionais, com o nome de Jaime Graça. De acordo com a versão de Lage, foi um festejo espontâneo. "Deram-me um saco e pediram-me para não o abrir. Respeitei. No final, vou ao balneário, vejo o saco e quando o abro é que vejo isso. Acaba por ser um momento de enorme felicidade. É uma justa homenagem por tudo: por mim, por ganhar o título com muitos miúdos da formação e pelo futebol praticado, à sua imagem. A camisola nem era oficial. Era uma da formação. E fazia sentido, pois foi aí que tudo começou", salientou.Agora, tem outro Jaime na sua vida... é o filho. "Haverá sempre um bocadinho do Jaime comigo. Esta homenagem do Jaime é uma pessoal. Fico feliz pelo facto de o meu primeiro filho chamar-se Jaime. Combinei com a minha mulher que eu escolhia o nome do primeiro filho e ela o do segundo", frisou.