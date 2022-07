«Honraste sempre a tua posição, sem nunca passares por cima de ninguém»: mulher de Pizzi emocionada

«Eu amo o Benfica»: as imagens de despedida de Pizzi «Eu amo o Benfica»: as imagens de despedida de Pizzi

A carregar o vídeo ...

Pizzi foi esta quinta-feira oficializado como jogador do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, com o médio a assinar um contrato válido por duas épocas, até 2024. No Benfica, o médio esteve sete épocas e meia, durante as quais conquistou quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Num momento de mudança como este, a mulher do jogador assinalou nas redes sociais a emoção que deixar o clube da Luz representa (partilhando o vídeo de despedida) e vincou o carácter do médio."És um senhor e honraste sempre a tua posição, sem nunca passares por cima de ninguém! A história está feita e quem faz parte dela sabe tudo o que significas e o que isto significa para ti. Benfica sempre!", escreveu Maria de Barros.