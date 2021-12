há 48 min 09:00

Reinado de Jorge Jesus chega ao fim: presença no clássico não está certa

Fim de linha. Jorge Jesus vai deixar o Benfica e nem é certo que esteja no banco a comandar os encarnados no encontro de quinta-feira, no Dragão. O ambiente e a relação com os jogadores degradou-se de tal forma que pode mesmo sair antes do novo duelo com o FC Porto, desta vez a contar para a Liga Bwin. Leia aqui artigo na íntegra