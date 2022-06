«Horta nunca colocará Sp. Braga em causa mas terá as suas ambições e expectativas de poder ir para o Benfica»

Rui Casaca, antigo dirigente do Sp. Braga, acredita que as palavras de Roger Schmidt sobre Ricardo Horta, na primeira conferência de imprensa como treinador do Benfica, terão renovado a vontade do jogador rumar à Luz."Uma coisa é sabermos que o clube nos quer, outra coisa é um treinador novo que chega e que manifesta essa vontade, conhecendo já o jogador. É sempre bom irmos para um sítio onde nos desejam. Se for para o Benfica, é lógico que a carreira do Ricardo Horta vai continuar a crescer e seria mais um degrau na sua carreira", afirmou à Rádio Renascença, sublinhando, ainda assim, as dificuldades que o negócio possa estar a atravessar."Há dificuldades para concretizar o negócio porque não é um processo fácil, até porque não é fácil negociar com o presidente António Salvador. Depois, porque a totalidade do passe não pertence ao Sp. Braga. Mas entendo que uma conversa entre presidentes, com a vontade que o Benfica tem de ter o jogador, que as coisas se possam resolver (...) Garanto que o Ricardo nunca colocará o Braga em causa, mas terá as suas ambições e expectativas de poder ir para o Benfica. Mas conhecendo como conheço o Ricardo, se tiver de ficar no Sporting de Braga, ficará com todo o gosto", considera.