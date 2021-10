«Houve um tempo em que pensei que ia morrer dentro do Benfica»

Com 75 anos, celebrados no passado dia 14, Toni garante não sentir o peso da idade, como afirmou na grande entrevista dada a Record aquando do seu aniversário. As memórias da carreira construída no Benfica estão sempre na ponta da língua e, esta sexta-feira, em entrevista ao jornal do clube, o antigo jogador e treinador sublinhou que "não há balança para medir o benfiquismo".





"Houve um tempo em que pensei que que ia morrer dentro do Benfica. Queria que as minhas cinzas fossem espalhadas no antigo estádio. (...) Às vezes dizem-me que sou o senhor Benfica, mas acho que não há uma balança para medir o benfiquismo nem se consegue materializar", afirmou.