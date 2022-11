Hugo Félix: «O João devia ter estado no Benfica até agora para ver se ainda me apanha»

Hugo Félix foi instado a comentar o momento do irmão João, que tem jogado de forma intermitente esta época sob o comando de Diego Simeone. O 'mano' mais novo respondeu com uma pitada de humor.

"Primeiro, acho que não devia ter saído. Devia ter estado no Benfica até agora para ver se ainda me apanha. Quando ele está feliz eu estou feliz, quando eu estou triste eu também estou", garantiu em declarações ao Canal 11.O criativo das águias, de 18 anos, apontou assim ao possível diferendo de João Félix com Simeone. "Feliz? Eu acho que está. Nos últimos três jogos, fez três golos. Não há nada melhor para um jogador do que marcar golos", sublinhou.Sobre o facto de ser irmão do jogador do Atlético Madrid, Hugo Félix garantiu que é algo "bom". "Significa que ele está a fazer as coisas certas. Tenho essa brincadeira com toda a gente. Digo que ele um dia vai ser irmão do Hugo. É completamente normal. Há muitos exemplos disso. Ainda bem que sou irmão do João. É sinal que está a fazer as coisas bem", declarou, de forma bem disposta. "Se sirvo de referência ou exemplo, é sinal que faço as coisas bem feitas", acrescentou.Deixar o FC Porto para assinar pelo Benfica aos 12 anos foi algo que o fez progredir. "Era uma criança. Não tinha noção do que era o FC Porto-Benfica. Acho que foi uma grande mudança e acho que só melhorou a minha vida e a minha carreira", sustentou Hugo Félix.