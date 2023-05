Hugo Félix recorda semelhanças com o irmão: «Chama-se João e marca em Alvalade»

Chama se João e marca em Alvalade — Hugo Félix (@HFelix18) May 21, 2023

João Neves fez o empate final (2-2) em Alvalade, ajudando o Benfica a somar um ponto no dérbi depois da desvantagem de dois golos que as águias tiveram diante do Sporting. O facto de se chamar João chamou à atenção de Hugo Félix, irmão de João Félix."Chama-se João e marca em Alvalade", escreveu o também jogador da formação das águias.Hugo recordou o golo do mais velho dos Félix, hoje ao serviço do Chelsea, que faturou também em Alvalade em fevereiro de 2019, numa vitória por 4-2, na caminhada para o título nacional de 2018/19, o último alcançado pelas águias.