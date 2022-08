Humberto Coelho: «Chalana seria um Messi...»

À saída da Basílica da Estrela, onde prestou tributo a Chalana, Humberto Coelho deixou palavras elogiosas ao 'Pequeno Genial' e até o comparou a um craque do futebol atual."Chalana seria um Messi. Não era muito forte fisicamente, e isso condicionava-o, mas em termos de qualidade era igual ao Messi. O que guardo mais dele era o brilho nos olhos quando falava das fintas e dribles", assumiu o atual vice-presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, que esteve na cerimónia acompanhado de Fernando Gomes, o presidente da FPF.Note-se que nesta cerimónia de homenagem estiveram ainda presentes vários outros antigos colegas e referências do Benfica, como Toni, Carlos Manuel, Sheu ou Vítor Martins, mas também ex-dirigentes (Marcelo de Almeida e Gaspar Ramos).À saída, Toni também falou do 'Pequeno Genial'. "Sabia-se que a doença o minava de há alguns anos a esta parte. Foi bom para ele, para a família e amigos. Era uma situação difícil. Não sei se é dizer adeus, um dia destes vamos encontrarmo-nos", comentou o antigo jogador das águias, que vê a "magia e fantasia" como o "casamento perfeito com ele".