Humberto Coelho lamenta morte de Chalana: «Gostava muito dele»

Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, lamentou esta quarta-feira a morte de Fernando Chalana , antigo jogador do Benfica com o qual partilhou o balneário."Foi uma notícia muito triste, apesar de pensar que ele estava num estado bastante perturbante. O que é certo é que o Chalana foi uma pessoa extraordinária, um jogador fantástico, com uma alegria de jogar fora do comum. Para ele o futebol era tudo. Acordar assim não é muito agradável... Há que lembrar com saudade o que ele fazia, a técnica, a habilidade, a entrega, o entusiasmo que ele tinha, além da amizade e do companheirismo. É uma saudade muito grande e uma tristeza, porque eu gostava muito dele", disse aos microfones da Sport TV.