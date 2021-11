Humberto Coelho: «O Benfica ensinou-me princípios, regras e disciplina»

Humberto Coelho, antigo jogador do Benfica, esteve este sábado entre os 971 sócios do clube homenageados com os emblemas de dedicação e mérito do clube, pelos 25, 50 e 75 anos de associativismo ao mesmo. O antigo capitão das águias confessou estar algo emocionado com a distinção e deixou elogios a Rui Costa."O clube ensinou-me os princípios, regras e disciplina. Foi uma vivência enorme rodeado de muita gente. É um clube completo, com uma capacidade extraordinária. Estou um pouco emocionado. É a minha vida, estou vivo, estou bem", vincou."Rui Costa foi meu jogador na Seleção. Tenho uma grande amizade por ele, é uma pessoa extraordinária e hoje é presidente. Tem todas as condições para se sair bem. Não é fácil, é um grande clube. Penso que vai conseguir, é inteligente, tem bastante cultura, integra-se muito bem com a sociedade, isso é importante. Penso que pode fazer um bom trabalho.""Já tinha saudades. Fez-me lembrar os nossos tempos em que eu jogava. Faz-me lembrar que valeu a pena aquilo que eu fiz. É o reconhecimento de que as pessoas ainda hoje se lembram. Ovacionarem-me desta maneira emocionou-me. Fico satisfeito com isso.""Estamos a trabalhar nisso", finalizou.