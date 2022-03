Ian Rush: «O Benfica é um pouco o Liverpool português»

Ian Rush acredita que o Liverpool é favorito a levar a melhor sobre o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões e chegar às meias-finais da prova milionária, mas alertou os reds às qualidades das águias.

Num artigo de opinião publicado no portal 'Gambling.com', a lenda dos reds, camisola que vestiu por 15 temporadas, comparou ainda a atual temporada do Benfica no campeonato ao ano de 2005 do Liverpool, sublinhando que os reds estavam "a ter dificuldades na Premier League" mas acabaram por conquistar a Champions.

"O Liverpool teve aquilo que queria no sorteio da Liga dos Campeões ao calhar o Benfica, mas eles eliminaram um Ajax muito bom na última ronda, por isso ainda não podemos pensar que já estamos nas meias-finais. O Benfica é um pouco o Liverpool português. São muito famosos e tinham uma grande afinidade com a Taça dos Campeões Europeus, que ganharam em 1961 e 1962. Não estão assim tão bem na Liga [portuguesa] esta temporada, mas têm renascido nas noites europeias. Não é uma situação muito distinta à que o Liverpool passou em 2005, quando a equipa estava a ter dificuldades na Premier League mas acabou por se destacar na Liga dos Campeões [n.d.r. acabou mesmo por conquistá-la] e, obviamente, produzir em Istambul uma das grande noites na história do clube", começou por dizer o antigo avançado dos reds.

E prosseguiu: "Talvez o Benfica possa ir buscar alguma inspiração a isso. Espero que o Liverpool ultrapasse esta eliminatória, mas precisam de ter cuidado para não subestimar o adversário porque nunca se sabe o que pode acontecer nas noites europeias e é isso que as torna tão especiais."