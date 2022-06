Imprensa alemã sugere Gonçalo Ramos ao Borussia Dortmund

A ‘Sky Sport’ da Alemanha sugeriu ao Borussia Dortmund a contratação de Gonçalo Ramos. Perante as dificuldades do clube alemão em contratar Haller, do Ajax, ou Ekitike, do Stade Reims, a cadeia televisiva apontou três alternativas para substituir Haaland e foi nessa lista que surgiu o nome do avançado do Benfica.





“Tem uma grande técnica, passa bem e movimenta-se muito. Possui um remate forte e preciso com o pé direito e cabeceia bem. É muito bom e, acima de tudo, é jovem”, referiu Marc Behrenbeck, especialista do mercado de transferências. Broja (Southampton) e Scamacca (Sassuolo) foram as outras figuras apontadas.