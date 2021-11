Imprensa brasileira aponta central do Corinthians ao Benfica em janeiro

O Benfica continua à procura de substituto para Lucas Veríssimo, defesa central brasileiro que vai ficar largos meses fora dos relvados graças a uma "entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar". De acordo com o portal 'UOL', as águias já definiram um alvo prioritário para janeiro - João Victor, central do Corinthians, que está avaliado pela formação canarinha entre 10 a 12 milhões de euros.Segundo a mesma fonte, a ideia do Benfica seria contratar o defesa de 23 anos por empréstimo com cláusula de compra obrigatória, fazendo com que não fosse necessário "pagar de imediato o valor da transferência". Para o emblema brasileiro, a "prioridade será uma venda em definitivo".João Victor, que enquanto esteve ao serviço do Corinthians já foi emprestado por duas ocasiões, a Internacional e Atlético Goianiense tem, segundo o 'Transfermarkt', um valor de mercado de 3,5 M€.