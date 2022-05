Imprensa brasileira revela proposta do Benfica por João Victor

O Corinthians recebeu esta sexta-feira uma proposta do Benfica, tendo em vista a contratração do defesa-central João Victor, noticiou o 'Globo Esporte'.João Victor, de 23 anos, não é um desconhecido para os encarnados. Quando Lucas Veríssimo se lesionou com gravidade, em novembro passado, os encarnados equacionaram ir ao mercado contratar um central. Os alvos eram o central brasileiro e Unai Núñez, do Ath. Bilbao.A SAD liderada por Rui Costa acabou por não contratar nenhum, até porque com Nélson Veríssimo os encarnados passaram a jogar com dois centrais, numa linha de quatro defesas.Detentor de 55 por cento dos direitos económicos, o Corinthians não deixa sair o jogador por menos de 10 milhões de euros, como sublinhou o 'Globo Esporte'.