Imprensa espanhola avança que Real Sociedad está em contactos por Grimaldo

Em final de contrato com o Benfica, Grimaldo poderá sair a custo zero, o que o torna um jogador muito apetecível por essa Europa fora. O jogador já foi associado a emblemas italianos, alemães e ingleses e agora é de Espanha que parece vir o mais recente interessado no lateral: a Real Sociedad.





O jornal AS confirmou as informações que davam conta dos contactos entre o quarto classificado da liga espanhola e os representantes do jogador. Segundo aquela publicação, a Real Sociedad oferece um "contrato de longa duração" ao lateral e um projeto em que será figura de destaque na equipa que deverá disputar a Champions na próxima temporada.Há muito tempo que Grimaldo estará a ser seguido de perto pelos responsáveis do conjunto espanhol, avança o AS, dando ainda conta que existe uma boa relação entre os dirigentes bascos e os representantes do defesa, que contam com outro jogador no plantel: Igor Zubeldia.Apesar deste interesse, a Real Sociedad conta com forte concorrência e isso pode vir a atrapalhar a estratégia dos bascos.