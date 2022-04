A imprensa italiana faz este sábado eco de uma notícia avançada pelo 'Calciomercato.com', segundo a qual o empresário de Julian Weigl terá oferecido o jogador do Benfica ao Milan.De acordo com aquela publicação, Volker Struth terá tido uma reunião nos últimos dias com Paolo Maldini e Frederic Massara, ambos diretores dos rossoneri, sugerindo a mudança do alemão para Itália no próximo verão.Os dirigentes do clube de Milão terão mostrado a sua admiração pelo jogador mas, ao que parece, é pouco provável que a transferência venha de facto a acontecer.Os rossoneri consideram os 40 milhões de euros que o Benfica quer pelo passe um valor exagerado, além de estarem à procura de jogadores com características diferentes, como Renato Sanches, médio português do Lille que é apontado como o principal alvo para ocupar o lugar de Franck Kessie na equipa rossonera.