Gedson Fernandes está mesmo de saída do Benfica. A imprensa turca avança este domingo que o Galatasaray conseguiu acertar com as águias o empréstimo do médio formado no Seixal por uma temporada e meia, até junho de 2023, com o clube de Domènec Torrent a ficar com opção de compra.O acordo deverá ser oficializado amanhã, uma vez que o Galatasaray disputa este domingo, frente ao atual líder Trabzonspor, uma partida importante para o futuro da equipa no campeonato.Contactada por, fonte do Benfica não confirmou que o negócio estivesse fechado.