«Inacreditável»: Pizzi descreve momentos mais marcantes ao serviço do Benfica

Pizzi foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos, equipa treinada por Carlos Carvalhal. O médio português despede-se assim do Benfica, clube que representou desde 2013 - registando alguns empréstimos pelo meio - e, em entrevista à BTV, recordou os momentos mais marcantes que viveu de águia ao peito."Acho que o campeonato é sempre o titulo mais importante e mais especial. Obviamente que todos são importantes, mas no campeonato estamos muitos dias e muitos treinos para o conquistar. Temos rivais muito complicados pela frente e ao final de tantas jornadas, tantas vitórias, alegrias, tristezas, é muito especial para qualquer jogador levantar este troféu", começou por referir, abordando de seguida as conquistas da Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga."Há uma Taça muito especial para mim, a de Portugal, pela história que tem, pelo sítio onde é, por toda a festa à volta do jogo. Para os adeptos também é uma competição muito especial. É um momento muito bom estar no Jamor e levantar a Taça ao pé dos adeptos, foi sem dúvida um grande momento no clube. A Supertaça é também especial, é sinal que no ano anterior fizemos coisas boas. Começar a época com um troféu é sempre muito importante, e todas as que conquistei foram importantes tanto para o clube como para mim individualmente. Taça da Liga? É a mais recente mas não deixa de ser importante".Pizzi descreveu ainda o sentimento "inacreditável" de ir até ao Marquês de Pombal após conquistar o campeonato. "Para um jogador, principalmente português, estar no meio do Marquês [de Pombal] é inacreditável. É uma multidão enorme, uma festa inacreditável. É toda uma envolvência, a começar no estádio, levantar a Taça, o trajeto… tive colegas estrangeiros a dizerem que nunca tinham visto nada assim. Ir lá quatro vezes é um dos momentos mais marcantes para mim", rematou.Recorde-se que ao serviço do Benfica, Pizzi conquistou quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e três Supertaças.