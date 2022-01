Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Incerteza preocupa Nélson Veríssimo Vertonghen fez subir para sete o número de jogadores infetados no plantel, mas teme-se que ainda surjam novos casos até à hora do jogo com o Paços de Ferreira





• Foto: SL Benfica